大学入学共通テストは2日間の日程が終了し、スマートフォンの使用など、不正行為で7人が失格となりました。49万人余りが出願した大学入学共通テストは18日、「理科」「数学」「情報」の試験が行われました。電車の運転見合わせなどによる影響で、試験の開始時間を遅らせた会場もありましたが、大きな混乱はなく、全ての日程を終えました。一方で、大学入試センターによりますと、スマートフォンを使用するなどの不正行為があったと