立憲民主党は、地方組織の幹部らと会議を開き、公明党と結成した新党の「中道改革連合」で衆議院選挙に臨むことについて説明し、理解を得ました。18日午後の会議は、党本部の野田代表や安住幹事長と、各都道府県連の幹事長や選挙対策責任者などをオンラインでつないで行いました。この中で野田氏らは、新党結成の経緯や、地方議員などは存続する党に残ることなどを説明し、理解を求めました。立憲民主党・安住幹事長：本当に私、感