プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「ピェンロー鍋」 「カリフラワーのナムル」 「ネギみそお焼き」 の全3品。 美味しいと話題の、ピェンロー(白菜と春雨の中華煮)を自宅で作ってみましょう。鍋に合う副菜2品を組み合わせて。【鍋】ピェンロー鍋 ピェンローは中国語で「鍋」という意味。干しシイタケ、豚肉、鶏肉から出ただしで、たっぷりの白菜と春雨を煮ます。 ©Eレシピ 調理