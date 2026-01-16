「にっぽん未来プロジェクト競走ｉｎ唐津」は１８日の５日目に準優勝戦が行われた。山本隆幸（４８＝兵庫）は準優１０Ｒ、２着で優出を決めた。１Ｍ差してからは鋭い伸び足。バックは先マイした佐藤大佑にいったん、舳先をかけるなど追い詰めた。「全体的にいい。出ている人の中でも、いい部類だと思うし不満はない。一番いいのは回った後の足ですかね。ただ、優勝戦のメンバーはみんな足がいいと思うので」と納得の表情。レー