愛知県尾張旭市の住宅で火事があり、この家に住む高齢夫婦が病院に搬送されましたが命に別状はありませんでした。 【写真を見る】「こたつに入っていたら火花が出た」住宅火災で高齢夫婦が搬送 命に別状なし 激しく立ち上る真っ赤な炎と煙。 警察と消防によりますと、18日午後5時過ぎ、尾張旭市城前町でパトロール中の警察官が住宅から火が出ているのを見つけました。 隣に住む人「爆発音がして、やばいと思ってすぐ避難