天皇皇后両陛下と長女の愛子さまが、大相撲を観戦されました。天皇ご一家は18日夕方、両国国技館を訪れ、大相撲初場所8日目を観戦されました。ご一家は両国国技館に到着すると、日本相撲協会の八角理事長らの出迎えを受けられました。皇后さまと愛子さまは着物姿で、ご一家が姿を見せると場内から大きな拍手と歓声が上がり、笑顔で手を振られました。ご一家での大相撲観戦は6年ぶりで、愛子さまはメモを取り、両陛下は時折、質問を