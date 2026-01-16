18日夜、東京・足立区のマンションで火事があり、7人がケガをしました。警視庁によりますと、18日午後9時55分ごろ、足立区東綾瀬のマンションの住人から「火事です」と110番通報がありました。火事があったのは9階建てのマンションの一室で、この部屋に住む住人3人とほかの部屋に住む4人が、ケガをするなどして病院に搬送されたということです。火元の住人は「ストーブを使っていて、衣類がストーブにかかり燃えた」という趣旨の話