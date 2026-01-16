男子第11戦で16位となった山本涼太の後半距離＝オーベルホフ（共同）【オーベルホフ（ドイツ）共同】ノルディックスキーW杯複合は18日、ドイツのオーベルホフで個人戦が行われ、男子第11戦は山本涼太が16位だった。前半飛躍（ヒルサイズ＝HS100メートル）で10位だったが、後半距離（10キロ）で順位を落とした。渡部暁斗は38位、畔上祥吾は40位、谷地宙は45位、渡部善斗は50位だった。木村幸大は後半を棄権した。女子第9戦で