大学入学共通テストの本試験は、大きなトラブルなく終わりました。今年の大学入学共通テストは、17日、18日の2日間で行われ、18日は「理科」「数学」と「情報」の試験が行われました。大学入試センターによりますと、大きなトラブルはなかったものの、誘導員の誘導ミスや英語のリスニング試験の際にアラームが鳴ったなどの理由で、116人の受験生が再試験の対象になったということです。また、スマートフォンの使用や、他の受験者の