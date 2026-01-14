バーバリー ビューティから、香りとビジュアルの両方で心を奪う限定フレグランスが登場します。ブリティッシュな感性に遊び心を添えた「バーバリー ハー」コレクションより、花びらが舞う特別なボトルデザインが誕生。纏うたびに気分まで華やぐその存在感は、フレグランスを楽しむ時間をよりロマンティックなものへと導いてくれます。数量限定だからこそ見逃せない注目の一本です♡ 花