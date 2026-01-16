18日午後、愛知県尾張旭市で木造2階建ての住宅などが全焼する火事がありました。警察と消防によりますと、18日午後5時15分ごろ、尾張旭市城前町で「民家から火がでている」と119番通報がありました。消防車など10台以上が出動し、火はおよそ2時間後にほぼ消し止められましたが、木造2階建ての住宅と隣接する物置が全焼したということです。この火事で、住人の若杉鋭幸さん（90）が避難する際に転倒し、軽いケガをしたということで