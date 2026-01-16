◆スノーボードＷ杯スロープスタイル第２戦決勝（１８日、スイス・ラークス）スロープスタイル第２戦決勝が行われ、女子はミラノ・コルティナ五輪代表が確実となっている２１歳の村瀬心椛（ＴＯＫＩＯインカラミ）が７７・５５点で今季初優勝を果たした。ビッグエア（ＢＡ）と合わせて通算８勝目を挙げた。同じくミラノ代表が確実な深田茉莉（ヤマゼン）は７位、岩渕麗楽（バートン）は１０位だった。