さばのみそ煮は、焼いてからが正解。あらかじめ焼き色をつけることで、気になる臭みがすっと消え、香ばしさが加わります。落としぶたで蒸し煮にすれば、身はふっくら、味はしっかり。ご飯が進む定番おかず、その本領を存分にご堪能ください！『焼きさばのみそ煮』のレシピ材料（2人分）さば（三枚おろしのもの）……2枚（約250g） ねぎ……1本（約100g） しょうが……1かけ サラダ油……小さじ1 〈A〉 水……70ml 酒……70ml