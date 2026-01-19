エールディヴィジ 25/26の第19節 フォレンダムとユトレヒトの試合が、1月18日22:30にクラス・スタディオンにて行われた。 フォレンダムはジョエル・イデホ（FW）、ブランドレイ・クワス（MF）、アウレリオ・ウラース（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するユトレヒトはセバスティアン・ハラー（FW）、ヨアン・カトリヌ（FW）、ビクトル・イェンセン（MF）らが先発に名を連ね