スロープスタイル第2戦女子で、今季初優勝を果たした村瀬心椛＝ラークス（共同）【ラークス（スイス）共同】スノーボードのワールドカップ（W杯）は18日、スイスのラークスでスロープスタイル第2戦決勝が行われ、女子はミラノ・コルティナ冬季五輪代表が確実な村瀬心椛（TOKIOインカラミ）が77.55点で今季初優勝を果たした。ビッグエアを合わせて通算8勝目。深田茉莉（ヤマゼン）は7位、岩渕麗楽（バートン）は10位だった。男