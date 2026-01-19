東京・足立区のマンションで火事があり、7人が救急搬送されました。18日午後10時前、足立区東綾瀬にある9階建てマンションの4階の一室から火が出ました。この火事で消防車など28台が出動し、現在も消火活動が行われています。警視庁によりますと、男女7人が喉の痛みなどを訴え救急搬送されましたが、いずれも軽傷だということです。