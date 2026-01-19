佐藤瞳卓球の世界ツアー、スターコンテンダー・ドーハは18日、ドーハで行われ、女子シングルスの佐藤瞳（日本ペイント）は準優勝だった。準決勝でアドリアナ・ディアス（プエルトリコ）に3―0で勝ったが、決勝で朱雨玲（マカオ）に2―4で逆転負けした。大藤沙月（ミキハウス）は準決勝で朱雨玲に2―3で敗れた。（共同）