取材先でのタッチ&トライで製品を撮影したり、レストランや飛行機内での食事を撮る際に愛用しているのが、MagSafe対応のUlanziのハンディライト「LM19」。手のひらサイズのライトですが、撮影環境が暗かったりすると、これがあるだけで写真の仕上がりがだいぶ違います。 これまで愛用していたLM19 その最新モデルの「LM23」が登場したので、早速購入して使用してみました。 新規に入手したLM23 LM23とLM19