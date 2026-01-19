【ダンボいっぱいコレクション】 2月中旬 発売予定 価格：1回400円 タカラトミーアーツは、ガチャ商品「ダンボいっぱいコレクション」を2月中旬に発売する。価格は1回400円。 本商品は、ディズニーのキャラクター「ダンボ」の映画のワンシーンを再現したフィギュア。部分的にパール塗装やメタリック塗装を使用しており、高級感のある仕上