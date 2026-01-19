【トランスフォーマー ミニチュアパッケージコレクション2】 1月中旬 発売予定 価格：1回300円 サイズ：本体約45～58mm（長辺） タカラトミーアーツより、1月中旬に発売されるガチャ「トランスフォーマー ミニチュアパッケージコレクション2」。こちらは、かつて発売されていた玩具「トランスフォーマ&#1