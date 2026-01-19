【もっちりころりん♪ ちいかわ】 1月19日 発売 価格：352円 バンダイは、食玩「もっちりころりん♪ ちいかわ」を1月19日に発売する。価格は352円。 もっちりやわらかな触り心地が魅力のソフビシリーズ「もっちりころりん♪」より「ちいかわ」が新登場する。もちもちした頬と、ぽってりしたおしりがかわいい姿で立体化されている。 ・彩色済みソフビ人形1個(全8種)