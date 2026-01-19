１４日、第４回東北キャンプ大会の会場。（ドローンから、チチハル＝新華社配信／呉瀚）【新華社ハルビン1月18日】中国黒竜江省チチハル市梅里斯ダウール族区で12〜18日、第4回東北キャンプ大会が開かれた。「氷雪＋（プラス）」をコンセプトにしたイベントで、極寒の中で楽しむ新たな旅行体験として位置づけられている。広東省広州市から参加した朱泳宇（しゅ・えいう）さんは、テントの中でガスコンロを調整しながら「いつか