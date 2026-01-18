1月18日午後、静岡市駿河区で、同居する87歳の母親の遺体を自宅に遺棄したとして、62歳の息子が逮捕されました。 死体遺棄の疑いで逮捕されたのは、静岡市駿河区小坂に住む無職の男（62）です。 警察によりますと、男は2025年12月下旬頃から2026年1月18日までの間、同居する87歳の母親の遺体を自宅に遺棄した疑いが持たれています。 別居している長女が1月18日に男に電話をかけた際、男から母親が亡くなっていることを聞き、駆