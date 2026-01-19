１７日、興凱湖冬季漁フェスティバルの会場で、湖に仕掛けた漁網を引く漁師。（ハルビン＝新華社記者／張濤）【新華社ハルビン1月18日】中国黒竜江省鶏西市の中ロ国境に位置する興凱湖で17日、2026興凱湖冬季漁フェスティバルが開幕し、氷の張った湖面から引き揚げられた長さ千メートルの網から多くの魚が勢いよく飛び跳ねる漁の様子が披露された。観光客らは、東北地方に住んでいた狩猟民族、粛慎（しゅくしん）の間で千年にわ