１２日、越境貨物輸送のトレーラーを検査する重慶税関の職員。（重慶＝新華社配信）【新華社重慶1月18日】中国重慶市の重慶税関は15日、中国西部から広西チワン族自治区の北部湾などを経由して世界につながる国際物流ルート「西部陸海新ルート」で、2025年に重慶を出発した越境道路輸送車両の台数が1万2千台、貨物総額が170億元（1元＝約23円）をそれぞれ超え、いずれも過去最高を記録したと明らかにした。重慶公路運輸集団傘