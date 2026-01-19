警察車両の赤色灯18日午後3時35分ごろ、新潟県柏崎市米山町の茂みで、通行人が「白骨を見つけた」と110番した。県警柏崎署が現場で一部白骨化した遺体を発見。身元を調べるとともに、事件と事故の両面で捜査する。性別や年代も不明としている。署によると、遺体はチェック柄のシャツにジャンパー、ズボン、黒色のスニーカーを着用していた。付近にバッグなどが散乱している状態だったという。