プロ・リーグ 25/26の第21節 ヘントとアンデルレヒトの試合が、1月18日21:30にゲラムコ・アレナにて行われた。 ヘントは伊藤 敦樹（MF）、ウィルフリード・カンガ（FW）、ミハウ・スクラシ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアンデルレヒトはミハイロ・チェトコビッチ（FW）、ニルソン・アングロ（FW）、トルガン・アザール（MF）らが先発に名を連ねた。 試合開始早々の