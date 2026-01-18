ヴォレアス北海道は18日(日)、前日に続き函館アリーナでSTINGS愛知と対戦しました。試合は、今季新加入の中道優斗選手が第1セットから強烈なアタックを決めると、フランス代表のステファン・ボワイエ選手のアタックを見事にブロックするなど存在感を放ちます。しかし第1セット、第２セットともにデュースへ持ち込ますがあと1歩決めきれず、連続で2セットを落とします。流れを掴めないまま、第3セットもセットカウント2