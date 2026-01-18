18日夜、東京・足立区の9階建てマンションで火事があり、1歳の幼児を含む男女7人がけがをしました。18日午後10時前、足立区東綾瀬の9階建てマンションで、住人から「火事です」と110番通報がありました。警視庁などによりますと、消防車など28台が出動し消火活動にあたっていますが、4階の一室のおよそ35平方メートルが焼け、現在も延焼中です。この火事で、1歳の幼児を含む男女7人が煙を吸うなどして病院に搬送されましたが、いず