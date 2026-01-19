漫画『ヤニねこ』の最新話が、19日発売の連載誌『ヤングマガジン』にて、“重大発表”ページが掲載された。【画像】酷すぎる…重大発表アニキ化された『ヤニねこ』最新話のカラーページアニメ化！？と思いきや、カラーページでは「『ヤニねこ』ついに…アニキ化決定！」とし、ヤニねこたちがアニキ姿に。本編でアニキとなったヤニねこたちが大暴れしている。同作は、『ヤングマガジン』にて連載中で、ねこがヤニ吸う日々を