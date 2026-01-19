グローバルボーイズグループ・TREASUREが、28日深夜放送FM大阪特別番組『TREASURE × PARADISE』（深1：00〜深2：00）のDJを務める。【番組カット】激アツ！ドヨンに抱き着くヒョンソク同番組に出演するのは、JIHOON、YOSHI、YOON JAE HYUK、ASAHI、HARUTOの5人となる。大阪名物の食レポ企画からこれまでリリースしたTREASUREの楽曲を使ったゲーム企画などを盛りだくさんで届ける1時間番組となる。