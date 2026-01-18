大学入学共通テストに臨む受験生＝17日、東京都文京区の東大大学入学共通テストは18日、理科と数学、情報の試験が行われ、2日間の日程を終了した。大学入試センターによると、不正行為により、宮城、千葉、東京、岐阜、福岡の5都県の計7人が失格となった。うち、宮城、千葉、福岡の計3人はスマートフォンの使用によるものだった。福岡の1人は「問題を撮影してネットで知り合った後輩に送った」と話しており、警察が任意で事情