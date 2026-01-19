漫画『キングダム』のコミックス第78巻が19日に発売され、シリーズ累計発行部数は1億2000万部を突破した。また、2026年1月で連載20周年を迎えることを記念して、原作者・原泰久氏描きおろし20周年記念ビジュアルと20周記念ロゴや、20周年企画第1弾の詳細が発表された。【画像】キャラ大集結！公開された『キングダム』連載20周年イラスト連載20周年に作者・原氏は「読者の皆様のおかげで連載20周年を迎えることができました。