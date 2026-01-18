ウェストハムやマルセイユでの活躍で知られる元フランス代表MFディミトリ・パイェが告発されたようだ。『THE Sun』が伝えている。パイェを告発したのは、同選手の元パートナーであるラリッサ・フェラーリさん。フェラーリさんはパイェが「心理的なゲーム」で自分をコントロールし、自殺を考えさせたと主張。行為のあとにはあざだらけにされ、パイェが何百人もの女性と寝たことがあるためにフェラーリさんは「価値のない者」と蔑ま