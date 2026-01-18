サウジアラビアで開催されているU-23アジアカップ準々決勝で、U-23中国代表がU-23ウズベキスタン代表と対戦。試合はPK戦の末中国代表が勝利した。この試合ボール支配率がウズベキスタンが71%、中国は29%で、シュート数もウズベキスタンが28本に対し、中国は6本と劣勢を強いられるも、決してゴールを割らせずPK戦へ。PK戦ではウズベキスタンの3人目と4人目の選手が失敗し、PKスコア4−2で中国が準決勝へ進出した。中国はA代表、アン
