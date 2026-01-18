プレミアリーグ第22節、ノッティンガム・フォレストとアーセナルのゲームは0-0のスコアレスドローで決着した。アーセナルは第21節リヴァプール戦に続いてのスコアレスドローとなった。2位マンチェスター・シティがマンチェスター・ユナイテッドに敗れていたため、勝てば勝ち点差を9まで広げることができたが、首位ガナーズは勝ち点1を得るにとどまり、勝ち点差は7となった。最悪の結果ではないものの、アーセナルは絶好のチャンス