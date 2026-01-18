衆院選の構図は、自民党と新党「中道改革連合」の対決が軸となる見通しだ。自民は約３０年ぶりに公明党からの選挙協力を受けない自力での選挙戦となる一方、立憲民主、公明両党は新党結成への期待感を追い風として勝利を狙う。国民民主などの野党は党勢拡大を目指している。（政治部中田征志、薦田大和）「選挙目的に作られた政党だ。政党はまず理念があり、基本的な政策が整って作られるが、順番が逆だ」自民の鈴木幹事長