高校バスケットボールの強豪・東山（京都）の全国選手権（ウインターカップ、以下WC）準優勝に貢献したのが鈴木勇功（さく）（2年）＝長崎・日宇中出身＝だ。昨夏に先発に定着するとパワーフォワードとして急成長、リバウンドやディフェンスで体を張った。福岡大大濠との決勝では両チームで唯一のフル出場。新チームではチームキャプテンとしてチームをけん引する。リバウンドで東山の準優勝に貢献した鈴木勇功（右から３人目）&