元プロ野球選手の中田翔氏が１８日、インスタグラムのストーリーズを更新。「家族が増えました！！」と写真付きで投稿した。写真は自室とみられる場所で、オレンジとグリーンのイグアナ２匹が重なりあっており「アビーです！！お願いします」と紹介。爬虫類愛好家として知られており、新たなペットが増えた様子を伝えた。昨年９月にも「みんな元気やで〜」と、自宅で飼っているイグアナ３匹の姿を投稿。「愉快な仲間たち」と