18日午後、立憲民主党の安住淳幹事長は全国幹事長・選挙対策責任者らとのオンライン会合に出席後、新党・中道改革連合で「立憲の比例復活枠が少なくなるのでは」との報道陣からの問いに「そんなことはない」と答えた。【映像】立憲・安住幹事長のコメント（実際の様子）記者が比例順位について「公明の現職が上位だと、立憲の比例枠、復活枠がだいぶ少なくなってしまうのではないかとの懸念の声は（会合で）無かったか」と質問