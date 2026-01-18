オープニングトーク「えらい天気がええで～きょうは～」岡田師匠の威勢の良い関西弁で始まった今週のおかしば。「天気の話をする時はエピソードがない時」、そんな言葉は今は昔、エピソードトークをきっちり両手に持った状態で天気の話を繰り出しております。冒頭、岡田師匠は自転車で文化放送に来て、柴田さんはウォーキングで文化放送に来て、どんだけ健康的な番組なんでしょう