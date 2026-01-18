JO1（C）LAPONE ENTERTAINMENT グローバルボーイズグループJO1が、スペインのFMラジオ局「Radio Zona Latina España」にて、2025年最優秀新人アーティストに選出された。 「Radio Zona Latina España」はラテン音楽のヒットチャートを中心に放送しているラジオ局。昨年4月にJO1がリリースした楽曲「BE CLASSIC」は、11月初旬のリクエストチャートで1位に浮上。以降、ウィークリーランキングで首位を維持