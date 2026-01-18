スロープスタイル第2戦男子で、自己最高となる2位に入り笑顔の木村悠斗＝ラークス（共同）【ラークス（スイス）共同】スノーボードのワールドカップ（W杯）は18日、スイスのラークスでスロープスタイル第2戦の男子決勝が行われ、17歳の木村悠斗（ヨネックス）が81.95点で自己最高となる2位に入った。ともにミラノ・コルティナ冬季五輪代表を確実にしている木俣椋真（ヤマゼン）は5位、木村葵来（ムラサキスポーツ）は8位。ロマン