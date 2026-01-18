巨人のリチャード内野手が１８日、フジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳプロ野球スター集結！トーク日本一決定ＳＰ」に出演。昨季途中、ソフトバンクからのトレード舞台裏を明かした。移籍前日、ソフトバンク関係者から「明日、球団事務所に来てくれ」と電話がかかってきたという。その際「ネクタイだけは忘れんなよ」とも伝えられたそうで、「行ったら『ジャイアンツとトレードすることになったから』と。『明日から試合に出