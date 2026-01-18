フランクフルトは18日、ディノ・トップメラー監督との契約解除を発表した。トップメラー監督は2023-24シーズンよりフランクフルトを指揮しており、昨季は3位の好成績だった。しかし今季は公式戦3連勝の好スタートも、現在同9試合勝利なしで3試合連続の3失点と苦しんでいる。クラブは契約解除に際して「過去数週間の包括的な分析の結果」と説明している。今後はU-21チーム監督のデニス・シュミット氏とU-19チーム監督のアレッ