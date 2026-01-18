【セリエA第21節】(エンニオ・タルディーニ)パルマ 0-0(前半0-0)ジェノア<警告>[パ]ヤコブ・オンドレイカ(20分)、ラウタロ・バレンティ(28分)、アレッサンドロ・チルカーティ(35分)[ジ]レオ・エスティゴーア(36分)、ビティーニャ(56分)