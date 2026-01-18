ボーフム(ドイツ2部)は今週、筑波大とジュビロ磐田U-18から2選手ずつがアカデミーチームに練習参加したことを報告した。全日本大学サッカー選手権(インカレ)王者の筑波大は昨年4月、ボーフムと5年間のパートナーシップ契約を締結したことを発表していた。練習参加したのはGK入江倫平(3年=桐蔭学園高)と昌平高時代にインターハイ得点王に輝いたMF篠田翼(3年=昌平高)。それぞれU-21チームのトレーニングに加わった。ジュビロ磐