結腸にがん細胞が発生し、便通の異常や便に血が混じるなどの症状がみられる「結腸がん」について解説します。 結腸がんは、生活習慣の乱れ・家族歴・大腸疾患により、発症するといわれています。 初期には症状がほとんど現れず、病気が進むにつれて、特徴的な症状が現れることが一般的です。 今回は、結腸がんと大腸がんの違い・結腸がんの手術について詳しく確認していきましょう。 ※この記事はメディカルドックにて『「結腸