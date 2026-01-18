【ソウル＝仲川高志】韓国の経済団体・大韓商工会議所の崔泰源（チェテウォン）会長は１８日に放送された韓国ＫＢＳの番組で、韓国経済の活性化策として、両国間の移動の自由を定める「日韓版シェンゲン協定」の締結を目指すべきだと提案した。シェンゲン協定は、欧州連合（ＥＵ）加盟国を中心とした協定締結国が国境審査を撤廃し、移動の自由を保障することを取り決めた枠組みだ。崔氏は、同協定の日韓版が締結されることで、