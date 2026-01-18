18日午後、北アルプス山中のバックカントリーを滑走していたアメリカ国籍の30代の男性が遭難し、警察などが19日朝から捜索することにしています。遭難したのはアメリカ国籍の30代の男性です。18日午後2時半すぎ、「男性が滝に落ちて捜している」と消防に通報がありました。警察と消防によりますと、男性は4人パーティーで北アルプス小遠見山北側の山中の斜面、標高約1500メートルのバックカントリー